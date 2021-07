El Gobierno firmará el lunes un acuerdo con Moderna por nuevas dosis de vacunas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció este jueves que el próximo lunes el Gobierno nacional firmará un acuerdo con el laboratorio Moderna, para la adquisición de nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus para el país. “A partir del marco normativo logrado, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna un acuerdo para nuevas dosis para nuestro país. Se trata de un laboratorio americano que está desarrollando vacunas pediátricas. Es una gran noticia”, dijo Cafiero al exponer su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

