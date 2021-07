Dos nuevos casos de la variante Delta en viajeros que llegaron del exterior

El Instituto ANLIS Malbrán confirmó el aislamiento de dos nuevos casos de la variante Delta en viajeros provenientes de Barcelona, España, y de la ciudad de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Salud. Así, el laboratorio nacional de referencia identificó desde abril un total de siete casos de variante Delta en viajeros y tiene en investigación cuatro muestras positivas derivadas del Hospital Gutiérrez, para su confirmación, informó Salud en un comunicado. Los nuevos casos detectados El primer caso confirmado es de un viajero de 38 años, residente de la Ciudad de Buenos Aires, que ingresó al país el día 28 de junio de 2021, proveniente de Barcelona, con test PCR previo al vuelo negativo, y que resultó positivo al arribar al país en el test de antígeno que se realiza como control de ingreso. Actualmente, el pasajero -refirió haber permanecido 25 días en España- realiza su aislamiento en el hotel derivado desde Ezeiza. El pasajero mencionado compartió viaje con otra persona de 39 años -también residente en la Ciudad de Buenos Aires, que presentó resultado negativo en el test de antígeno realizado en Ezeiza el 28 de junio, pero comenzó con un cuadro febril el 1 de julio con test diagnóstico positivo. En este caso, se trata de una persona que vive sola, no presenta contactos estrechos y está cumpliendo el aislamiento. Según la investigación epidemiológica llevada adelante por las autoridades sanitarias con los pasajeros que compartieron vuelo, se detectaron 5 contactos estrechos (dos con domicilio en CABA, dos en la provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de Santa Fe), de los cuales tres presentan PCR negativa al séptimo día, cargada al sistema nacional de vigilancia. Desde las jurisdicciones se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, agregó el Ministerio de Salud. En cuanto al segundo caso confirmado, se trata de un viajero de 30 años también residente en CABA, que llegó de Miami el 23 de junio. Presentaba test PCR previo al vuelo negativa y test de antígeno realizado al arribo al país también negativo. El 29 de junio, se realizó el test PCR por seguimiento y en esa instancia fue positivo, agregó Salud. Este paciente -que vive solo en su domicilio donde realiza el aislamiento- refirió haber sido vacunado el 12 de junio con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. El 25 de junio comenzó con síntomas -dolor de garganta y tos-, que atribuyó al cambio de clima y recién cuando se realizó el test de PCR al séptimo día de aislamiento dio positivo. Actualmente, el paciente permanece en aislamiento y no refirió contactos estrechos. También se realizó la investigación de los pasajeros que compartieron el vuelo y se detectaron 13 contactos estrechos -5 de CABA y 8 de provincia de Buenos Aires- de los cuales 4 presentan test negativo al séptimo día, cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia. En tanto, las jurisdicciones se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, añadió Salud. Por último, en relación a los cuatro aislamientos de variante Delta en viajeros que realizaron test de PCR por control al séptimo día en el laboratorio del Hospital Gutiérrez, los mismos están siendo analizados por el laboratorio nacional de referencia para su confirmación, y se han iniciado las investigaciones correspondientes.

Both comments and pings are currently closed.