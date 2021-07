De La Torre contra Larreta por entrar “a las patadas a la Provincia” y dijo que Vidal le da “tristeza”

El ex funcionario de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre salió con los tapones de punta a encender aún más las internas en Juntos por el Cambio. El dirigente peronista aseguró que Horacio Rodríguez Larreta entró “a las patadas a la Provincia” y expresó que María Eugenia Vidal le genera “tristeza” tras su decisión de jugar en CABA. En una entrevista con La Nación, De La Torre se refirió a la posibilidad de que Diego Santilli juegue en Provincia: “Yo sostengo, con evidencias, que hay experimentos que han salido mal. Hay personas que cruzaron desde la ciudad a la provincia, ganaron elecciones, pero a la larga a los bonaerenses les fue mal”. Sobre la decisión de María Eugenia Vidal de abandonar la Provincia dijo que “desde el plano político, no comparto la decisión y me da tristeza. En la parte personal, comprendo que ella hizo un esfuerzo muy grande durante este tiempo y tiene la necesidad de trabajar con otra intensidad”. “Me da tristeza”, respondió al ser consultado sobre si lo decepcionó la decisión de la ex Gobernadora. Luego, cargó contra Horacio Rodríguez Larreta. El ex funcionario provincial aseguró que si la única boleta es la de Diego Santilli, no participará ahí. Al respecto, sobre la actitud del jefe de gobierno porteño señaló que “desde el momento que quiere imponer una persona desde afuera sin charlar con los posibles interlocutores pareciera que es así”. Por último, le consultaron si “entró a las patadas en la Provincia” respondió: “Sí. Pregúntale a Maxi Abad si Horacio se sentó muchas veces para hablar de los problemas de sus candidatos”.

