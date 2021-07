Falleció Carlos Reutemann a los 79 años

El senador y exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, falleció hoy, a los 79 años, en un sanatorio de su provincia luego de un mes y medio de internación a partir de un cuadro de anemia y deshidratación con el que ingresó y que derivó en un paulatino deterioro. “Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor”, publicó su hija Cora, en Twitter. El dos veces gobernador de Santa Fe y senador fue uno de los primeros outsiders de la política argentina que accedió a un puesto de poder por el voto popular, de la mano del primer gobierno de Carlos Menem, al comienzo de la década del ’90. Su carrera deportiva como piloto de Fórmula 1 -donde alcanzó el subcampeonato en 1981, apenas un punto detrás del brasileño Nelson Piquet- y su popularidad le permitieron triunfar en las primeras elecciones para gobernador de Santa Fe en las que compitió, el 8 de septiembre de 1991, al imponerse con holgura el sublema que encabezaba frente a los demás sublemas del PJ, y la sumatoria de todos estos por sobre los votos del radical Horacio Usandizaga, que individualmente había sido el más votado. Con su Williams, en el circuito callejero de Mónaco, en 1981 (AFP).

En la actualidad, Reutemann era senador por Juntos por el Cambio (JxC), y la exdiputada provincial de Santa Fe por Cambiemos, María Alejandra Vucasovich, será su reemplazante. Al enterarse de la noticia del fallecimiento, durante un plenario de comisiones en el que se debatíaun proyecto de ley sobre biocombustibles, sus compañeros en el senado interrumpieron la sesión para realizar un minuto de silencio en homenaje.

