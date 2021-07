En Almirante Brown avanza la vacunación antigripal y el municipio convoca a inmunizarse

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza todo ritmo la campaña de vacunación antigripal en el distrito, y convocó a las vecinas y los vecinos a inmunizarse. En ese marco, la Comuna browniana adelantó que ya se puede gestionar de forma online el turno para recibir la vacuna antigripal para las personas comprendidas dentro del grupo de riesgo en el Calendario Nacional. Vale destacar que la campaña de inmunización antigripal se realiza en paralelo con la inoculación contra el Covid-19 que ya sumó más de 200 mil inmunizados. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que la tramitación de los turnos online permite que los vecinos y las vecinas con factores de riesgo tramiten su turno en cualquiera de los 29 vacunatorios disponibles en las 12 localidades de Almirante Brown. Al respecto, el secretario de Salud browniano, Walter Gómez, destacó que “ya se vacunaron más de 35 mil vecinos y vecinas” contra la gripe y convocó a sacar un turno online o a presentarse para vacunarse directamente en los CAPS municipales. Lo concreto es que ingresando a http://www.almirantebrown.gov.ar/turnos/obtener se puede elegir el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano a su domicilio, completar sus datos y sacar el turno de forma simple y rápida para aplicarse la vacuna antigripal. Además, quienes no posean acceso a internet pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados, de 9 a 13 horas, al 0800-222-7696 para ser asistidos por un operador del Municipio. A ese mismo número se puede llamar para averiguar el estado del turno de la vacuna contra el Covid-19. Las aplicaciones se dan en los CAPS de 8 a 18hs, y que las inoculaciones se realizan también en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez, las clínicas privadas del distrito, geriátricos y en la Cruz Roja. En un primer momento se priorizó al personal de salud, pero actualmente se están aplicando dosis de forma gratuita a mayores de 65 años, mujeres embarazadas , puérperas, y niñas y niños de 6 a 24 meses. También con una orden médica a personas de 2 a 64 años con condiciones de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis. Finalmente desde la Comuna aclararon que las personas que tengan turno para vacunarse contra el Covid-19 deberán priorizarlo y luego, 15 días después de aplicada esa dosis, podrán aplicarse la antigripal. En caso contrario, quienes ya se hayan vacunado con la antigripal deberán esperar dos semanas para aplicarse la del Coronavirus.

