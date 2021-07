“El Estado en tu Barrio” desembarca en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que durante tres jornadas de esta semana –desde este martes 6 hasta el jueves 8 de julio inclusive- el programa “El Estado en tu Barrio” llega de 9 a 14 horas a la intersección de las calles Manuel Araujo y Río Diamante de Don Orione con servicios para las vecinas y los vecinos. “El Estado en tu Barrio” surge de la articulación entre el Gobierno Nacional, la Provincia y la Comuna browniana. Por eso este operativo interministerial durante estos tres días, los vecinos podrán consultar trámites de diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales. También tendrán la posibilidad de aplicarse la vacuna antigripal y de calendario. Y acceder a carne, pescado, frutas y verdura a precios accesibles. En lo que respecta al Municipio, habrá servicios del programa solidario Causa Común, del programa “Buenos Aires Vacunate”, de las delegaciones municipales brownianas, del 0800 Brown, y de Secretarías como Salud, Producción y Desarrollo Social entre otras. La Comuna browniana también brindará cursos y capacitaciones sobre temáticas como gestión menstrual, mujeres emprendedoras, producción de frutas y verduras junto a mil y huevos, además de elaboración de pan y facturas entre otros panificados. Mientras tanto, en “El Estado en tu Barrio” habrá stands de organismos nacionales como Anses, inscripción en la tarifa social de luz, agua y gas; atención de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Ministerio de Educación con el programa “Egresar”, la Canasta Ahorro y las Ferias de la Economía Popular (venta de carne, pescado, verdura y almacén de productos secos). En el lugar también habrá vacunación de calendario completa para todas las edades y vacunación antigripal para mayores de 65 años o personas de riesgo con certificado. ( Martes y jueves) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación brindará asesoramiento en programas sociales. También se desarrollarán actividades de prevención de la violencia de género (miércoles y jueves), Zoonosis: castración (miércoles y jueves); Cascos blancos (jueves) y el Instituto nacional de juventudes (jueves). Este programa es una iniciativa interministerial, cuya coordinación está a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se implementa con el fin de ampliar la presencia del Estado Nacional en localidades del territorio, ofreciendo una red de servicios sociales básicos que tienen como fin mejorar el bienestar social y favorecer la integración de las personas. – En caso de lluvia, el evento será suspendido

