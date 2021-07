El municipio transformó en espacios recuperados a dos microbasurales de Marmol y Burzaco

El Municipio de Almirante Brown eliminó dos microbasurales en las localidades de José Mármol y Burzaco y los transformó en espacios recuperados mediante trabajos de limpieza y forestación de plantas y árboles nativos, en el marco del programa de Erradicación de Basurales que se lleva adelante en la Comuna. Las jornadas se concretaron en el cruce de las calles Sánchez y San Luis, en José Mármol, y también en la intersección de 9 de Julio, entre Brasil y Paraguay, en Burzaco, en dos espacios en los que se concentraban importantes puntos de arrojo de basura. Allí la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares realizó una completa intervención de limpieza, desbarrado y corte de pasto, además de la incorporación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas y también de chipeo para evitar el crecimiento de malezas. También se colocó un cartel de “Prohibido arrojar basura”, que fue acompañado por el número de ordenanza, la 3501. Estas intervenciones, realizadas entre la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat y la Secretaría de Gestión Descentralizada, se llevaron adelante en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos que tiene como objetivo erradicar microbasurales y puntos de arrojo, motivo por el que esta iniciativa se replicará en barrios de todas las localidades de Almirante Brown. A través del programa Brown Verde, también se procedió a forestar con especies nativas y a realizar el embellecimiento de toda la zona. Durante la jornada también se entregó material puerta a puerta para que los vecinos y vecinas de la zona conozcan y se informen sobre la gestión de residuos sólidos urbanos y tengan conocimiento sobre dónde y de qué manera deben disponerse.

