Richmond concluyó otras 550.000 dosis del componente 1 de la Sputnik V

La empresa Laboratorios Richmond anunció este viernes que concluyó la producción de 550.000 nuevas dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, a través de su cuenta oficial de Twitter. “En el día de hoy, finalizamos la producción de 550.000 nuevas dosis del componente 1 de la vacuna #SputnikV”, explicó. Y agregó que continúa “trabajando con mucho empeño y máxima energía con el compromiso de abastecimiento local poniendo a disposición la mayor cantidad de vacunas”. El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, destacó días atrás que la producción local de la Sputnik V contra el coronavirus allana “el camino hacia la autonomía sanitaria sustentable en materia de vacunas en la Argentina”. Respecto al trabajo, indicó que se trata de un desafío que la compañía asumió y reafirmó “la importancia que en la ciencia tiene el trabajo y la colaboración en equipo”. En febrero de este año, Laboratorios Richmond firmó un memorándum de entendimiento con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para producir la Sputnik V, desarrollo en el que participa el laboratorio indio Hetero, encargado de transferir la tecnología, con el cual la firma argentina posee una alianza estratégica desde hace más de 25 años.

