Elecciones 2021: María Eugenia Vidal será candidata en la Ciudad y Patricia Bullrich se baja de la pelea

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se bajó de su intención de ser candidata a diputada nacional por la Ciudad, en medio de un acuerdo con el sector que lidera el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que la ex gobernadora María Eugenia Vidal sea la cabeza de la lista porteña. Así se desprendió de las últimas negociaciones entre los dos sectores, a 22 días del cierre de listas de candidatos a diputados nacionales. El principio de acuerdo consistió en que Bullrich resignara su idea de ser cabeza de la nómina en pos de la unidad en el distrito. Según afirmaron fuente de Juntos por el Cambio, la negociación está encaminada y en las próximas horas se confirmaría la decisión de la ex ministra de Seguridad. La novedad se conoció luego de que esta semana Bullrich se reuniera a solas con Rodríguez Larreta para intentar destrabar el conflicto interno en el PRO de la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño quiere colocar a la cabeza de la lista y considera que Vidal es la candidata indicada para salir a defender las 10 bancas (sobre un total de 13 que pone en juego la Ciudad este año) que arriesga Juntos por el Cambio. Es un gran desafío, ya que se disputa la elección de 2017, cuando Elisa Carrió lideró la lista y sacó más de 50 puntos, convirtiéndose en 8 bancas. Ese año, Martín Lousteau compitió por fuera del frente opositor y con los 12 puntos que obtuvo se hizo acreedor de dos escaños más. Con la alianza que sellaron Rodríguez Larreta y Lousteau posteriomente, esos bloques se fusionaron y ahora JxC pone en juego 10 bancas, para lo que debería obtener más de 60 puntos si las quiere conservar todas. Vidal volverá ahora al distrito donde comenzó su carrera política, luego de ser por cuatro años gobernadora de Buenos Aires.

