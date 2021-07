Cascallares y la ministra de Trabajo recorrieron instituciones y entregaron equipamiento

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, entregaron equipamiento en el Centro de Formación Profesional Laboral Nº 402, de Don Orione, para potenciar los cursos de formación laboral y recorrieron la Casa de la Niñez, en San José. La jornada comenzó con una reunión de planificación en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal y la funcionaria provincial dialogaron sobre cómo seguir potenciando el trabajo articulado y las políticas públicas vinculadas a la inserción laboral en el distrito. Allí dialogaron con el director provincial de Delegaciones Regionales, Miguel Funes; el coordinador Zona I, Andrés Reveles; el delegado regional Almirante Brown, Claudio Olivera, y el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan Fabiani. Posteriormente se trasladaron hasta la Casa de la Niñez de San José, ubicada en Bouchard y Piedrabuena, donde funciona un Nodo de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), en el que se estaba desarrollando un Taller de Capacitación para jóvenes titulado “Animadores Sociocomunitarios en Prácticas de Cuidado, Juego y Recreación”. En este sentido, recorrieron las instalaciones del lugar junto a la diputada nacional María Rosa Martínez; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; la directora General de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Cecilia Cardelle y el delegado Humberto Morelli. Por último, la comitiva visitó el Centro de Formación Profesional Laboral Nº 402 de Don Orione, sita en Figueroa 781, donde entregaron a la directora del establecimiento, Mariela Alonso, una máquina industrial, una bordadora y una PC para potenciar los cursos de educación textil. “Muy contento con la visita de Mara y de todo su equipo, con quienes venimos haciendo un gran trabajo. Estas máquinas servirán para fortalecer toda la tarea que se realiza en este espacio tan importante generando capacitaciones y potenciando las posibilidades de empleabilidad de nuestros vecinos”, sostuvo Mariano Cascallares. Dijo, además, que “producto de la pandemia pasamos por un momento muy difícil pero el único camino para salir adelante es con decisión política, vacunas y con trabajo”. Ruiz Malec, por su parte, remarcó que con la gestión de Mariano Cascallares “hay un excelente trabajo articulado, porque es un Municipio que gestiona y está atento a las necesidades de la comunidad”. Y agregó: “Para nosotros potenciar espacios como este es trascendental porque gracias a la labor que se realiza se capacita a los vecinos y vecinas para que puedan tener más oportunidades de acceder al campo laboral”. De la jornada participaron también el secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Damián Ledesma; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la subsecretaria de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala, y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades.

