Ferraresi anunció el lanzamiento de 54.175 nuevos créditos Procrear

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció la puesta en marcha de 54.175 nuevos créditos personales e hipotecarios a través de los programas federales Casa Propia y Procrear II. Ferraresi, en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, anticipó que durante el corriente mes de julio, se realizará una nueva apertura de inscripciones para la adjudicación de esos créditos, con una inversión por parte del Estado Nacional que ronda los $132 mil millones de pesos que generarán más de 116 mil puestos de trabajo. En ese marco, Ferraresi, acompañado por el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, detalló que se sortearán 6.890 créditos para construcción en lotes con servicios generados a través del Plan Nacional de Suelo Urbano en 60 localidades de todo el país. Además, se habilitará la inscripción para adjudicar 1.172 viviendas en Desarrollos Urbanísticos Procrear II de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte y debido a la gran convocatoria que tuvo la línea Créditos Casa Propia, lanzada en abril y sorteada a mediados de mayo, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ha decidido asignar 21.113 créditos a tasa cero para construcción a todos aquellos inscriptos que, habiendo cumplido con los requisitos correspondientes, no resultaron ganadores en una primera instancia. “A medida que seguimos avanzando con esta dinámica de construcción de viviendas también seguiremos abasteciendo a más argentinos y argentinas con créditos hipotecarios para alcanzar el objetivo que nos propusimos hacia 2023″ Del mismo modo y sobre este mismo universo de inscriptos, se sortearán 25.000 créditos de $240 mil pesos cada uno para refacciones o terminaciones. “A medida que seguimos avanzando con esta dinámica de construcción de viviendas también seguiremos abasteciendo a más argentinos y argentinas con créditos hipotecarios para alcanzar el objetivo que nos propusimos hacia 2023, que es concretar 264 mil soluciones habitacionales”, explicó el ministro. Y agregó: “Solo con un Estado Nacional presente es posible lograr este proceso productivo en el que se generan puestos de trabajo de calidad al tiempo que cada vez más familias puedan acceder a su casa propia”. Ferraresi, anunció la puesta en marcha de 54.175 nuevos créditos personales e hipotecarios. Adquisición de terrenos Anunciaron la apertura del Portal Casa Propia junto al Correo Argentino, destinado tanto a quienes se encuentren interesados en ofrecer sus terrenos con la intermed

iación del Programa, como a aquellos que deseen adquirirlos a través de créditos de la línea Lote y Construcción, y que tendrá vigencia permanente tanto para la oferta como para la inscripción de solicitantes de créditos. Por último, los funcionarios detallaron que se presentará una denuncia penal sobre las pérdidas al fideicomiso por más de $1.400 millones suscitados durante 2017 en la gestión del expresidente Mauricio Macri. Dicho monto, actualizado a 2021, equivale a $5.425 millones que permitirían la construcción de alrededor de 1.100 viviendas, aclararon desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Debido a la gran convocatoria que tuvo la línea Créditos Casa Propia, lanzada en abril y sorteada a mediados de mayo, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ha decidido asignar 21.113 créditos a tasa cero. La presentación de esta nueva iniciativa en materia de vivienda se realizó en la sede central del Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires. Los créditos Procrear, relanzados por el Gobierno de Alberto Fernández, ofrecen distinto tipo de soluciones que atienden a la diversidad de las demandas habitacionales, ya sea en respuesta a las características del beneficiario, como también a la particularidad de cada provincia y municipio donde se lleva adelante.

