El municipio suma luces LED y este año instalará más de 30 mil unidades

El Municipio de Almirante Brown continúa avanzando con el programa de recambio e instalación de 27 mil Luces con tecnología Led nuevas, y acaba de rubricar un acuerdo con Provincia Leasing para la adquisición de 5.650 artefactos extras con lo que este año estará superando las 30 mil luces Led nuevas colocadas en nuestro distrito. El intendente Mariano Cascallares aseguró que “estamos trabajando muy fuerte en este caso junto a la Provincia mejorando y renovando el alumbrado público de nuestros barrios sumando más de 30 mil luces Led que generan calles más seguras durante las noches y contribuyen a la disminución del calentamiento global por ser de bajo consumo”. “Cuidar el medio ambiente pero también prevenir el delito y mejorar en general las condiciones de seguridad para nuestras vecinas y vecinos es una prioridad para nuestra gestión”, agregó el jefe comunal browniano. Lo concreto es que cada vez más calles en los barrios y en las localidades de Almirante Brown poseen iluminación Led. Como ocurre por ejemplo en la arteria Maure de Burzaco donde ayer mismo el Municipio browniano instaló las nuevas luces Led que ya aportan más luminosidad y seguridad a toda esa zona. El Municipio aseguró que este mismo año cuando se termine de completar la colocación de los más de 30 mil artefactos de luminarias previstos, la renovación del parque lumínico superará el 60 por ciento del distrito. Esta iniciativa reemplaza con material Led a otras tecnologías existentes como mercurio, sodio, cuarzo y bajo consumo, lo que representa una mejor calidad del alumbrado y también un considerable ahorro energético ya que reducen a la mitad la energía requerida.

