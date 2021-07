Con la llegada de una partida récord, la Argentina alcanzó casi 27 millones de dosis recibidas

La Argentina alcanzó hoy los casi 27 millones de vacunas desde el inicio del plan de vacunación, con la llegada esta madrugada a Ezeiza de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, procedente de Moscú, que trajo más de 1,1 millones de dosis de Sputnik V que reforzarán el programa de inmunización que lleva adelante el Gobierno nacional. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 4,48 de hoy ,con 1.141.000 dosis del componente 1 de la vacuna hecha en Rusia. Esta cantidad, que representa un récord en el traslado de vacunas, fue posible por un cambio en las cajas que permitió un consolidado de mayor volumen de dosis en el interior del avión. De esta manera, sólo esta semana arribaron en dos vuelos de la línea de bandera nacional, un total de 1.850.085 unidades desde Rusia. Con el cargamento que trajo este avión, el país cuenta ya con casi 27 millones de dosis, en el marco de la campaña de inmunización contra el Covid-19 que despliega el Gobierno nacional. Sólo esta semana arribaron en dos vuelos de la línea de bandera nacional, un total de 1.850.085 unidades desde Rusia El vuelo AR 1603 proveniente del aeropuerto moscovita de Shemeretyevo es la 28va. operación que realiza Aerolíneas Argentinas para trasladar al país cargamentos producidos por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Con anterioridad, la máxima cantidad de dosis que la línea de bandera pudo cargar en un solo viaje tuvo lugar el 3 de junio último, cuando por la noche desembarcaron en Ezeiza 815.150 Sputnik V. En este contexto, el martes pasado habían llegado 709.085 Sputnik V (359.085 dosis del componente 1 y 350.000 del componente 2), que junto a un remanente de 8.115 unidades (2.715 del 1 y 5.400 del 2), comenzaron a ser entregadas hoy en las 24 jurisdicciones, con el objetivo de seguir profundizando la implementación del Plan Estratégico de Vacunación. Por otra parte, en junio se alcanzó un nuevo récord al totalizar 8.410.643 aplicaciones en todo el país, con un promedio diario de 280.355 inmunizaciones, a la vez que el arribo de vacunas también marcó una cifra histórica con 8.074.785 dosis. La máxima cantidad de dosis que la línea de bandera pudo cargar en un solo viaje tuvo lugar el 3 de junio último. Los datos del Monitor Público de Vacunación Hasta el momento arribaron al país un total de 26.847.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 6 millones a las Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS, y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 24.944.091 vacunas, de las cuales 20.907.721 ya fueron aplicadas: 16.821.968 personas recibieron la primera dosis y 4.085.753 cuentan con el esquema completo de dos dosis.

