Cambiemos se da una semana para acordar una lista de unidad entre Santilli y Manes

– En Cambiemos se dieron una semana para acordar la unidad en la provincia de Buenos Aires, luego de encaminar la interna que se desató en el PRO en la Ciudad. Publica Politica Online . Altas fuentes del PRO dijeron a LPO que ya está definido que Diego Santilli será candidato y que buscarán que Facundo Manes y Elisa Carrió lleguen a un consenso para evitar las primarias. La situación de Cambiemos en la provincia es más compleja que en la Ciudad, en donde Horacio Rodríguez Larreta ya convenció a María Eugenia Vidal de que sea candidata y está cerca de acordar con Patricia Bullrich para evitar las Paso. Los radicales encontraron en Manes una carta importante para llegar bien parados a la negociación de las listas. La lógica histórica de Cambiemos, que indicaba que el PRO ponía los candidatos fuertes y la UCR corría de atrás, al menos se emparejó con la irrupción del neurocientífico, que tiene el apoyo del Círculo Rojo. El mismo establishment que apoyó a Ernesto Sanz en el pasado. Manes es un ancho de espadas para los radicales porque mide bien, tiene buena proyección y especialmente no está “quemado” por la política. En sectores del PRO creen que Manes jugaría sí o sí la interna, pero Larreta y Santilli trabajarán esta semana para convencerlo de evitar el enfrentamiento. Si no lo consiguen, Santilli ya avisó que no le escapa a la primaria, ya que según sus sondeos está mejor que Manes en la clave Tercera Sección, el talón de Aquiles de los radicales; lo supera en la Primera y está mano a mano en el interior de la provincia, el fuerte del partido fundado Leandro N. Alem, que se suicidó un 1 de julio de 1896. La otra arista que debe atender Larreta es Carrió. Lilita había coqueteado con los radicales luego de que le aseguraran que Manes se bajaría y se encolumnarían detrás de ella como cabeza de lista. La chaqueña se lo creyó en un principio pero como décadas en política la volvieron desconfiada y fundamentalmente de los radicales, se dio cuenta de la marrullería del partido centenario. Después de darse cuenta, Carrió volvió a alinearse a Larreta y destrozó a Manes en la TV. Lo acusó de inculto y de querer entrar a la Rosada en helicóptero. Viniendo de Carrió, la elección del vehículo para referirse a los radicales no fue tomada inocentemente. El otro tema es Jorge Macri, que aún no depuso su candidatura, aún después de reunirse a solas con Larreta. En Uspallata creen, sin embargo, que se quedó sin activos para negociar. Al principio de la disputa tenía el apoyo de los intendentes del Conurbano. Pero esos intendentes se encuadraron detrás de Larreta y Santilli. Factótum de ese giro fue Vidal. El intendente de Vicente López perdió además a su principal sostén, que era su primo Mauricio, quien prefirió apartarse de la interna en pos de lograr la unidad. El ex presidente sigue pensando en que alguien lo puede comparar con Nelson Mandela.

