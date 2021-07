Cristina Kirchner: “Los derechos universales siempre dan resultado”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este jueves que “los derechos universales siempre dan resultado” al mencionar el plan Conectar Igualdad, en diálogo con una de las maestras de las escuelas beneficiarias de ese programa, en este caso del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Fernández de Kirchner afirmó que el plan Conectar Igualdad se trató de “una verdadera revolución”, ya que fue en algunos casos el primer acercamiento a una computadora de los alumnos y alumnas y de las familias en todo el país. La expresidenta hizo estas declaraciones al acompañar al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la entrega de 10.000 tablets a niños y niñas de sexto grado en el marco del plan Conectar Igualdad, en Lomas de Zamora. El programa consiste en la entrega de 10.000 tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada del distrito. Además, comprende de la implementación del programa TED (transformación educativa digital) y la provisión de conexión wifi en todos los establecimientos educativos. “Yendo a Lomas junto a @Kicillofok para acompañar al intendente @minsaurralde que hoy entrega, en el plan “Conectar Igualdad Lomas”, 10.000 tablets a niños y niñas de 6to grado”, informó la Vicepresidenta hace minutos desde su cuenta en la red social Twitter. “Hoy, hace exactamente 6 años, entregábamos la netbook 5 millones del Plan Conectar Igualdad. Orgullo”, agregó la expresidenta en su tuit. Por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al gobierno de Mauricio Macri por haber suspendido el Plan Conectar Igualdad y sostuvo que “privaron a los chicos durante cuatro años de tener su computadora por una decisión política”. “Eso de decir que les interesa la educación cuando se pelean con los maestros, o desfinancian las obras en escuelas, o no entregan netboobks, tiene patas cortas”, dijo Kicillof.

