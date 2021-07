Cómo es la campaña del Banco Nación para comprar celulares en hasta 18 cuotas sin interés

El Banco Nación (BNA) relanzó su campaña para adquirir celulares y smartphones en hasta 18 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa. La misma tendrá vigencia hasta el próximo viernes 2 de julio y, para acceder, es necesario hacerlo a través de TiendaBNA, la plataforma de comercio digital del banco. En total hay 40 modelos de equipos disponibles que varían desde gamas bajas, que pueden conseguirse por $ 9.899, hasta modelos de última tecnología que alcanzan los $ 309.999. Para comprar cualquiera de los equipos hay que ingresar a la plataforma digital del banco y seleccionar el equipo que se desea comprar del catálogo de más de 20 proveedores de todo el país como Megatone, Electro MP, Deventas y Grupo Núcleo, entre otros. Una vez seleccionado el producto será necesario ingresar los datos personales (Nombre y apellido, DNI, correo electrónico y domicilio), calcular el costo del envío e ingresar los datos de la tarjeta. Es importante recordar que, para acceder a las 18 cuotas sin interés, es necesario contar con una tarjeta de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa, ambas expedidas por el Banco Nación.

La promoción anterior A principios de marzo de este año, el BNA había lanzado esta misma promoción con la que se vencieron unas 15 mil unidades vendidas y un ticket promedio de $ 40.000, según informó la entidad financiera a Télam. En total, las ventas de teléfonos celulares con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa superaron los $ 600 millones, lo que calificaron como un “excelente resultado” de la promoción que estuvo vigente entre el 2 y 5 de marzo. Los resultados de esta promoción se suman a otras campañas como las de venta de notebooks y tablets en 24 cuotas fijas y sin interés, así como otras para la compra de elementos de “Cuidados personales” y “Herramientas de trabajo”, tales como perfumes, depiladoras, artículos de belleza y pequeños electrodomésticos.

