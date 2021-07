Argentina se acerca a los 27 millones de vacunas recibidas

Argentina habrá recibido este viernes casi 27 millones de vacunas desde el inicio de la pandemia, cuando arribe a Ezeiza un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú, con más de 1,1 millones de dosis que reforzarán el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional.



El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza bajo el número AR1063, alrededor de las 4.30 de este viernes con 1.141.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, constituyendo el mayor cargamento de vacunas transportadas en un solo avión. Esta cantidad, verdadero récord para el traslado de vacunas, fue posible por un cambio en las cajas que permite un consolidado de mayor volumen de dosis, lo que posibilita traer esa cantidad récord a nuestro país. De esta manera, esta semana habrán arribado en dos vuelos de la línea de bandera nacional, un total de 1.850.085 unidades desde Rusia. La aeronave despegó desde el aeropuerto internacional de Sheremetievo a las 17.57 hora de Moscú (las 11.57 de la Argentina) y está previsto su arribo a Ezeiza mañana alrededor de las 4.30. Se trata de la vigesimoctava operación de la empresa en busca de vacunas, realizada en este caso por el mismo avión que llegó el martes último desde Rusia con más de 709 mil dosis de vacunas Sputnik V. Si bien en principio estaba previsto que el vuelo aterrizara este jueves en el aeropuerto de Ezeiza, una demora en la liberación de la carga hizo que recién el avión emprendiera el regreso desde la capital rusa este jueves por la mañana. El martes pasado habían llegado 709.085 Sputnik V, 359.085 dosis del componente 1 y 350.000 del componente 2. Con anterioridad, la máxima cantidad de dosis que la línea de bandera pudo cargar en un solo viaje fue el 3 de junio último, cuando por la noche desembarcaron en Ezeiza 815.150 dosis de Sputnik V. En este contexto, el martes pasado habían llegado 709.085 Sputnik V (359.085 dosis del componente 1 y 350.000 del componente 2), que junto a un remanente de 8.115 unidades (2.715 del 1 y 5.400 del 2), comenzaron a ser entregadas hoy en las 24 jurisdicciones, con el objetivo de seguir profundizando la implementación del Plan Estratégico de Vacunación. Con la llegada de este vuelo de Aerolíneas, habrán arribado al país un total de 26.847.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 6 millones a las Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS, y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina. La campaña de vacunación por distrito Por otra parte, en junio se alcanzó un nuevo récord al totalizar 8.410.643 aplicaciones en todo el país, con un promedio diario de 280.355 inmunizaciones, a la vez que el arribo de vacunas también marcó una cifra histórica con 8.074.785 dosis. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, hasta este jueves fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 24.944.091 vacunas, de las cuales 20.907.721 ya fueron aplicadas: 16.821.968 personas recibieron la primera dosis y 4.085.753 cuentan con el esquema completo de dos dosis. De acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 274.200 dosis (138.600 del componente 1 y 135.600 del 2), a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 46.800 (mitad de cada componente), a Catamarca 6.750 (3.150 del 1 y 3.600 del 2), a Chaco 19.200 (repartidas en partes iguales de ambos compuestos), y a Chubut 9.600 (también partes iguales de 1 y 2). En tanto, a Córdoba 59.100 dosis (29.700 del componente 1 y 29.400 del complementario), a Corrientes 18.000 (9.000 de cada componente), a Entre Ríos 21.000 (10.800 del componente 1 y 10.200 del 2), a Formosa 9.600 (4.800 de cada componente), a Jujuy 12.600 (6.600 primeras dosis y 6.000 segundas dosis), a La Pampa 6.000 (repartidas en partes iguales) y a La Rioja 7.200 (3.600 de cada componente). A su vez, Mendoza recibirá 31.800 dosis (16.200 del componente 1 y 15.600 del 2), Misiones 20.550 (10.350 del componente 1 y 10.200 del 2), Neuquén 10.800 (partes iguales de ambos compuestos), Río Negro 12.000 (también distribuidas en cantidades iguales), Salta 22.800 (mitad de cada compuesto) y San Juan 13.200 (partes iguales de primera y segunda dosis). Por su parte, a San Luis le darán 8.400 dosis (divididas en mitades), Santa Cruz 6.000 (3.000 de cada componente), Santa Fe 55.800 (28.200 del componente 1 y 27.600 del 2), Santiago del Estero 15.600 (mitad de cada compuesto), Tierra del Fuego 3.200 (1.800 del 1 y 1.400 del 2) y Tucumán 27.000 (13.800 componente 1 y 13.200 componente 2). El promedio diario de vacunados en junio fue de 280.355 personas, según informaron las fuentes a Télam. Más vacunas En tanto, Aerolíneas Argentinas iniciará este viernes un mega operativo para trasladar desde China, 8 millones de dosis de la vacuna Sinopharm en 10 vuelos, el primero de los cuales está previsto que parta mañana después del mediodía y los siguientes desde mediados de la próxima semana, a razón de un servicio por día, según se anunció oficialmente. Por su parte, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, aseguró que la semana próxima se estarían liberando las 450 mil dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus fabricadas en el país para su aplicación, si el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia aprueba las muestras enviadas del primer lote del inmunizante. El presidente de Richmond señaló que en el laboratorio “empezamos la producción la semana pasada y ya tenemos listo el primer lote con 450 mil dosis del primer componente; esta semana elaboramos 525 mil dosis también del componente 1 y la semana que viene comenzamos con la producción del segundo componente”.

