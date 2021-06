La ola de calor que vive Canadá mata a más de 100 personas en cuatro días

Más de 100 personas han muerto en la provincia occidental de Columbia Británica (Canadá) a consecuencia de la ola de calor que está castigando el oeste del país, han informado las autoridades del país. Las autoridades médicas también advirtieron que la cifra seguirá aumentando mientras se mantengan las condiciones meteorológicas, con temperaturas extremas y elevados índices de humedad. En un comunicado, Lisa Lapointe, directora forense de Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, señaló que “desde el inicio de la ola de calor a finales de la semana pasada, los servicios forenses han observado un significante aumento de las muertes en las que se sospecha ha contribuido el calor extremo”. Un centenar de personas han muerto debido a las altas e inusuales tempertauras en Canadá, que han rozado los 48 grados DON MACKINNON / AFP Lapointe añadió que normalmente, el número de muertes el los últimos cuatro días debió haber sido de alrededor de 130, pero que del 25 al 28 de junio la cifra de fallecimientos fue en realidad de 233. “Esta cifra aumentará a medida que los datos siguen siendo actualizados”, añadió Lapointe. La policía pide vigilar a los vecinos ancianos 65 muertes súbitas por el calor Un portavoz de la Policía de Vancouver, la mayor ciudad de Columbia Británica, dijo que hasta hoy había respondido a más de 65 muertes súbitas desde que la ola de calor, cuya magnitud nunca se había visto en la urbe, se inició el viernes. La Policía también solicitó al público que compruebe la situación de sus vecinos y seres queridos, especialmente las personas de más edad. Olas de humo durante el incendio forestal de Sparks Lake en el Distrito Regional Thompson-Nicola, Columbia Británica (Canadá) “Vancouver nunca ha experimentado calor como este y, desgraciadamente, docenas de personas están muriendo por esta causa”, señaló en un comunicado el portavoz de la Policía de Vancouver, el sargento Steve Addison. El lunes, el interior de Columbia Británica experimentó temperaturas de hasta 47,9 grados centígrados, cifra que superó ampliamente el anterior récord canadiense de 46,6 grados establecido durante el fin de semana en la misma zona. Antes del inicio de la ola de calor, la máxima temperatura alcanzada en Canadá había sido de 45 grados en 1937. La ola de calor se está desplazando lentamente hacia el este y norte de Canadá.

