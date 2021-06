Cascallares Bianco y Simone recorrieron obras de urbanización en Don Orione

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Agustín Simone, importantes obras hidráulicas y de urbanización en los barrios Don Orione Viejo y Libertad, en la localidad de San Francisco de Asís. La jornada comenzó con una recorrida por el vacunatorio del Polideportivo de Ministro Rivadavia, ubicado en el cruce de 25 de Mayo y Quiroga, donde las autoridades dialogaron con los vecinos y vecinas que se acercaron a inocularse contra el Covid-19, en el primer día de vacunación libre para la primera dosis de grupos prioritarios. Posteriormente se trasladaron hasta la plaza “Presidente Raúl Alfonsín” de Don Orione, sita entre Córdoba e Iglesias Paz, para recorrer las distintas obras de urbanización concretadas en los barrios, junto con la directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Romina Barrios. En este sentido, manteniendo el distanciamiento social y las disposiciones sanitarias vigentes, recorrieron los trabajos ya concretados en los barrios Don Orione Viejo y Libertad, los cuales incluyeron la pavimentación de 80 cuadras, colocación de luminarias, reconstrucción de veredas y también trabajos hidráulicos con la creación de un reservorio y la rectificación del arroyo. “Muy contentos con la visita de Carlos Bianco y Agustín Simone, con quienes venimos trabajando muy fuerte en esta zona de Almirante Brown cuyo impacto positivo para la comunidad es realmente altísimo. Las mejoras incluyen trabajos hidráulicos, pavimentación, nuevos espacios públicos y también iluminación con tecnología LED mejorando la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea se expresó también Bianco, quien subrayó el trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown y destacó las obras que “le cambian la cara al barrio con el objetivo de transformarle la vida a los vecinos y vecinas, aún en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando por la pandemia”. “Quiero agradecer a Mariano Cascallares por el gran trabajo que se está llevando adelante”, agregó. Simone, en tanto, destacó que está en marcha el “plan de obra pública más grande de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, impulsado por el gobernador Axel Kicillof”. “En Don Orione, por ejemplo, se realizaron mejoras integrales que brindan espacios verdes y también traen soluciones de pavimento, hidráulicas y de viviendas”, afirmó. De la jornada participaron también la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el secretario de Salud local, Walter Gómez; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; los delegados Rodolfo Miguel Díaz Vélez y Mabel Klehb, y los coordinadores del vacunatorio Polideportivo de Ministro Rivadavia: Ramiro Sánchez y Maximiliano Monaldi, entre otras autoridades.

