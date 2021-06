Longchamps: detienen a dos con mas de 1.130 dosis de cocáina

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a un hombre y una mujer que comercializaban droga en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, luego de tres allanamientos en los que se secuestraron 1.131 dosis de cocaína y armas. Los procedimientos se llevaron adelante en tres viviendas ubicadas en la calle Los Aromos al 2900, luego de una investigación que permitió dilucidar que la mujer, de 42 años, y el joven de 18, comercializaban cocaína en el barrio. En este sentido, personal de la Delegación Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense encabezó los operativos y detuvo a los dealers, además de celulares, dinero en efectivo, una pistola 9 milímetros y un revólver con numeración suprimida. En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que ordenó la detención de los dos involucrados por infracción a la Ley 23.73 (Ley de Drogas).

