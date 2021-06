Argentina alcanzó los 25 millones de dosis recibidas y se acelera el plan de vacunación

Argentina alcanzó esta semana la cifra de 25 millones de vacunas recibidas desde que a fines de diciembre comenzó el plan de inmunización contra el coronavirus, en un contexto en el cual se acelera la inoculación de la población y se esperan nuevos vuelos a Rusia que traerán componente 1 y 2 de la Sputnik V para completar los esquemas de dos dosis.

En tanto, el Gobierno anunció este viernes un acuerdo para la adquisición de 24 millones de vacunas de origen chino producida por la empresa Sinopharm, que serán entregadas entre julio y septiembre. El anuncio se conoció durante una conferencia de prensa que ofreció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien informó que las vacunas Sinopharm llegarán en cargamentos a un ritmo de ocho millones de dosis mensuales entre julio, agosto y septiembre. Durante esta semana, se produjo un récord con la llegada de 4.350.000 dosis de vacunas entre AstraZeneca y Sinopharm, de las cuales 4.200.000 eran distribuidas a las 24 jurisdicciones federales del país. “Cada vez que llega número importante de dosis se pone a prueba sistema de distribución y los equipos siguen dando respuesta”, destacó Vizzotti y resaltó que se trata del “proceso de vacunación más grande” de la historia del país que, al martes próximo, tendrá 24.921.000 dosis distribuidas. Vizzotti aseguró que “hay un alivio” por la baja que se observa en los casos positivos de coronavirus en los aglomerados urbanos, aunque pidió “minimizar los viajes al exterior” de los argentinos para reducir los riesgos de contagio. En cuanto a la posibilidad de combinar distintas marcas de vacunas para primera y segunda dosis, la funcionaria respondió que “el mundo está pensando en intercambiar distintas plataformas, esa es una posibilidad, y se está evaluando la evidencia científica para tomar esta decisión”. Sólo esta semana, se alcanzó en Argentina un récord de distribución, con algo más de 4.000.000 de dosis repartidas en todo el territorio nacional. Del total de vacunas recibidas, 9.415.745 corresponden a la vacuna Sputnik, (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del 2); 6.000.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax y 7.057.900 a AstraZeneca Oxford, producidas en forma conjunta entre la Argentina y México. El Gobierno estableció un cupo de 600 personas para el retorno al territorio nacional. Este vienes comenzó la distribución de 1.232.000 dosis de la china Sinopharm, que llegarán a las respectivas jurisdicciones entre mañana y el sábado. Fuentes oficiales anunciaron, por otra parte, que la semana próxima comenzará a fabricarse en el país la dosis complementaria del inmunizante de origen ruso, según se informó La asesora presidencial Cecilia Nicolini ratificó que, en el marco del plan nacional de vacunación contra el coronavirus, “se van a completar todos los esquemas de vacunación” y sostuvo que “con una sola dosis alcanza para proteger muy bien a la persona y disminuir el curso grave de la enfermedad”. “Desde el primer día se confirmó que se van a completar todos los esquemas de vacunación”, explicó la asesora presidencial a El Destape Radio y aseguró que la decisión gubernamental es que la población reciba las dos dosis para completar el esquema de inoculación. Esta semana, se produjo un récord con la llegada de 4.350.000 dosis de vacunas entre AstraZeneca y Sinopharm. Mientras avanza el plan de vacunación, el Gobierno prorrogó hasta el 9 de julio las medidas de restricción en todo el país, la continuidad del cierre de fronteras al turismo, y estableció un cupo de 600 personas para el retorno al territorio nacional. “Queremos retrasar lo más posible el ingreso de nuevas variantes del coronavirus, sobre todo la Delta, mientras se avanza con mucha velocidad en la vacunación”, señalo hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a CNN Radio. Cafiero y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, coincidieron en la importancia de “retrasar” el avance de la cepa que causa gran preocupación en Estados Unidos y países de Europa, y se presenta como “más agresiva” mientras se acelera en el país el proceso de vacunación con la llegada de más dosis y nuevos acuerdos.

