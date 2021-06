Nuevo acuerdo con Sinopharm para la adquisición de 24 millones de vacunas

Lo anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que también adelantó que habrá nuevos vuelos a Rusia para traer componentes 1 y 2 de Sputnik V e informó que el estado de emergencia sanitaria se prorrogará por DNU hasta el próximo 9 de julio. Vizzotti habló durante una conferencia de prensa en el Centro Logístico de Benavídez. Vizzoti habló durante una conferencia de prensa en el Centro Logístico de la localidad bonaerense de Benavídez, donde se efectuó la recepción y control de 1.181.500 dosis de vacunas de AstraZeneca que arribaron desde Estados Unidos, cargamento con el que Argentina suma 25 millones de dosis para continuar el Plan Estratégico de Vacunación Covid-19. “Cada vez que llega número importante de dosis se pone a prueba sistema de distribución, y los equipos siguen dando respuesta”, dijo y resaltó que se trata del “proceso de vacunación más grande” de la historia del país que, al martes próximo, tendrá 24.921.000 dosis distribuidas Vizzotti aseguró que “hay un alivio” por la baja que se observa en los casos positivos de coronavirus en los aglomerados urbanos, aunque pidió “minimizar los viajes al exterior” de los argentinos para reducir los riesgos de contagio. En cuanto a la posibilidad de combinar marcas para primera y segunda dosis, respondió que “el mundo está pensando en intercambiar distintas plataformas, esa es una posibilidad, y se está evaluando la evidencia científica para tomar esta decisión”. Argentina alcanzó casi 25 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, con el arribo esta tarde de una nueva partida de 1.181.500 de vacunas AstraZeneca, que cerró una semana récord en cantidad de dosis arribadas. La ministra ratificó que este fin de semana saldrán nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia la Federación Rusa para traer al país desde el lunes nuevas dosis de Sputnik V, tanto del componente 1 y como del componente 2. El vuelo LA 8585 de la empresa Latam Chile, proveniente de la ciudad de Miami, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 14.59 y completó así un lote semanal de 2.320.500 del antígeno desarrollado en conjunto por el laboratorio sueco y la Universidad de Oxford. Con este cargamento, la Argentina habrá recibido 24.997.645 vacunas desde el inicio de la campaña de inmunización contra la Covid-19 implementada por el Gobierno nacional y sólo esta semana se alcanzó un récord de distribución, con algo más de 4.000.000 de dosis repartidas en todo el territorio nacional. Del total de vacunas recibidas, 9.415.745 corresponden a la vacuna Sputnik, (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del 2); 6.000.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax y 7.057.900 a AstraZeneca Oxford, producidas en forma conjunta entre la Argentina y México. El lunes se había recibido otro lote de 1.139.000 producidas localmente y terminadas en la planta estadounidense AMRI de Alburquerque, que comenzaron a estar disponibles en las provincias y cuya distribución se completará mañana. También comenzó la distribución de 1.232.000 dosis de la china Sinopharm, que llegarán a las respectivas jurisdicciones entre mañana y el sábado. De esta manera, esta semana habrán arribado a la Argentina 4.320.500 dosis, sumadas las 2.000.000 de Sinopharm, que llegaron a partir del día lunes en tres vuelos: dos de Aerolíneas Argentinas (1.536.000) y el restante de Qatar Airways (464.000). En tanto, la semana próxima comenzará a fabricarse en el país la dosis complementaria del inmunizante de origen ruso, según se informó ayer. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 22.380.192 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 19.205.808: 15.374.817 personas recibieron la primera dosis y 3.830.991 ya cuentan con el esquema completo. La asesora presidencial Cecilia Nicolini ratificó que, en el marco del plan nacional de vacunación contra el coronavirus, “se van a completar todos los esquemas de vacunación” y sostuvo que “con una sola dosis alcanza para proteger muy bien a la persona y disminuir el curso grave de la enfermedad”. “Desde el primer día se confirmó que se van a completar todos los esquemas de vacunación”, explicó la asesora presidencial a El Destape Radio y aseguró que la decisión gubernamental es que la población reciba las dos dosis para completar el esquema de inoculación. Recordó que meses atrás “en coordinación con otros países” se decidió incrementar “el intervalo de vacunación ante la necesidad de inocular con una dosis a la mayor cantidad de población”. “Una sola dosis alcanza para proteger muy bien a la persona y disminuir el curso grave de la enfermedad”, insistió Nicolini, pero aclaró que “esto no significa que no se vayan a completar los esquemas”. Medidas sanitarias Vizzotti reseñó que “sigue vigente el cierre de fronteras para el turismo extranjero y solo está permitida para argentinos o residentes, quienes deben realizarse un PCR antes de embarcar hasta 72 horas previas al viaje, hacer un test antígenos al llegar y, en caso de dar positivo, aislarse en un hotel, todo a cargo del pasajero”. En caso de resultar negativo “se aislaran siete días en un domicilio a fijar y con un PCR a los siete días para levantar esa cuarentena, controlado eso por las jurisdicciones”, completó la funcionaria. Vizzotti: “Sigue vigente el cierre de fronteras para el turismo extranjero y solo está permitida para argentinos o residentes, quienes deben realizarse un PCR antes de embarcar hasta 72 horas previas al viaje”. “Para minimizar los riesgos y retrasar el ingreso la variante Delta, que está en 70 países, se disminuye ese cupo hasta el 9 de julio a 600 personas”. El Centro Logístico donde Vizzotti ofreció la conferencia de prensa está ubicado en Ruta 9, kilómetro 37,5 de Colectora Este Panamericana N°36671, de la localidad de Benavídez, partido de Tigre, indicaron fuentes oficiales. Allí se almacenan las dosis contra la Covid-19 a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados y se realiza el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento para luego distribuirlas a las 24 jurisdicciones.

