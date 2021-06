Cascallares invito a los vecinos mayores de 50 años del distrito a la vacunación libre

El intendente Mariano Cascallares anunció que “por decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde este sábado 26 de junio, las vecinas y los vecinos mayores de 50 años podrán presentarse en cualquier vacunatorio cercano para recibir la primera dosis sin inscripción previa y unicamente presentando el DNI que acredite domicilio en la Provincia”. El jefe comunal elogió la medida del gobernador Axel Kicillof y agregó que “invitamos a todos nuestros vecinos a partir de los 50 años de edad a presentarse mañana sábado en los Centros de Vacunación de Almirante Brown para ser inmunizados sin la necesidad de contar con turno previo”. Mariano Cascallares agregó que el sábado pasado en oportunidad de liberarse la vacunación para los mayores de 55 años inmunizamos a más de 450 vecinos en una sola jornada, por lo que ahora esperamos también una gran afluencia de vecinos”. Finalmente, el Municipio de Almirante Brown difundió el listado de los Centros de Vacunación de nuestro distrito: https://www.almirantebrown.gov.ar/centros-vacunacion.

