El municipio ya inscribió casa por casa a más de 60 mil vecinos en “Buenos Aires Vacunate”

El Municipio de Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares, informó que a través de los operativos que realiza casa por casa invitando a las vecinas y a los vecinos a vacunarse contra el Covid-19, ya se logró inscribir a más de 60 mil brownian@s en el programa provincial Buenos Aires Vacunate. Desde hace varios meses la gestión de Mariano Cascallares lleva adelante una intensa campaña apuntando a inscribir en forma voluntaria a la mayor cantidad de vecinos posible en el plan de vacunación. Para ello, cientos de voluntarios recorren los barrios y las localidades convocando a anotarse casa por casa. En paralelo, el Municipio browniano también promueve la inscripción en el programa público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19 a través del canal de comunicación oficial 0800-222-7696. Desde allí se realizan llamados y también se brinda información y asesoramiento. Otro canal para convocar a registrarse son las Delegaciones Municipales. De lunes a viernes de 8 a 14 horas en las 12 localidades brownianas hay personal que acompaña y ayuda a inscribirse, garantizando la conexión necesaria para ingresar en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar. Finalmente, la Comuna que conduce Mariano Cascallares también colocó mesas (con sillas y sombrillas) en los centros comerciales y también en los barrios del distrito para inscribir y brindar información respecto de la campaña de vacunación. El Municipio de Almirante Brown insistió en la necesidad de inscribirse en Buenos Aires Vacunate. En nuestro distrito en los próximos días se llegará a los 200 mil vecinos inmunizados. El plan de vacunación tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años, priorizando a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus, entre ellos, personal esencial, docentes y auxiliares, personas mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes. Mientras tanto, vale recordar que en los últimos tiempos la vacunación se viene acelerando en forma considerable a tal punto que en Almirante Brown ya se llegó a inmunizar a más de 4500 vecinos en una sola jornada y crece la aplicación de vacunas incluyendo la segunda dosis de Sputnik.

