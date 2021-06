Vizzotti: “Por tercera semana, están disminuyendo los casos en forma sostenida y profundizada”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo este martes que “por tercera semana están disminuyendo los casos de coronavirus en forma sostenida y profundizada” gracias “al fruto del esfuerzo de toda la sociedad”. Vizzotti ratificó además que “se completarán todos los esquemas de vacunación” contra el coronavirus, con las dos dosis correspondientes, y remarcó que “se ha superado lo previsto” y se está vacunando “a 7.600.000 personas por mes”. Así lo afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa que brindaba esta mañana en la Casa de Gobierno, donde se refirió a un “alivio en la tensión del sistema de salud en los aglomerados urbanos”. La ministra de Salud confirmó que, para los próximos días, está previsto “al menos” un nuevo vuelo a Rusia para poder retirar más dosis de la vacuna Sputnik V. “Vamos a seguir recibiendo componente 2. Estamos a la espera de cuántas dosis de cada componente, y cuándo van a estar listas para que nuestra aerolínea de bandera pueda recogerlas”, dijo. Vizzotti volvió a aclarar que las vacunas contra el coronavirus “aplicadas no pierden su efecto” e insistió en que el Gobierno nacional está “trabajando para que se cumplan los intervalos” entre la primera y la segunda dosis. “Lo que pasa es que, a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos, pero nunca se pensó en no dar una sola dosis. Se van a completar esquemas”, ratificó la ministra.

