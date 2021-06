Homenaje al Almirante Brown en el 244° aniversario de su nacimiento

El Municipio de Almirante Brown, en forma conjunta con la filial local del Instituto Nacional Browniano, realizaron hoy un emotivo homenaje al Almirante Guillermo Brown al conmemorarse el 244° aniversario de su natalicio. “Hoy homenajeamos al Almirante Guillermo Brown, este gran marino de origen irlandés que luchó con fervor por nuestra independencia y se convirtió en el Padre de la Patria en el Mar. Con el tiempo, la marca que fue dejando en las sucesivas generaciones hizo que nuestro querido distrito lleve su nombre a modo de homenaje”. Indicó el jefe comunal browniano. El homenaje se llevó a cabo en la Plaza Brown donde se encuentra el monumento al Almirante Brown. Lo encabezó el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el titular del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, Emilio Klubus, y el presidente de la filial Almirante Brown fundadora del Instituto Nacional Browniano, Adolfo Iñiguez.

