En el Mes del Ambiente, el municipio plantó especies nativas en el parque industrial

El Municipio de Almirante Brown realizó una forestación con especies nativas de nuestra región en el predio de la Comisión Mixta, en el Parque Industrial de Burzaco, con árboles, arbustos y herbáceas producidas en la Granja Educativa Municipal, en el marco de las actividades por el Mes del Ambiente. Esta propuesta, realizada en conjunto entre la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat y la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional local, tuvo como principal objetivo “mejorar la calidad ambiental a través de la incorporación de plantas nativas en la zona industrial”. Entre las especies nativas o autóctonas plantadas se destacan el Tala, el Jacarandá, la Pezuña de Vaca, el Lapacho Rosado y Amarillo y el Sen de Campo, además del Espinillo. También se está forestando con Molle Negro, Fumo Bravo, Guaran Amarillo, Paja Colorada, Cortadera y Aguaribay. En este sentido, desde la Comuna que conduce Mariano Cascallares también incentivaron a las fábricas y empresas que forman parte del sector productivo browniano a que incorporen especies autóctonas en sus espacios verdes. Mariano Cascallares indicó que “las plantas nativas son la base de la vida tal como la conocemos. Su incorporación ayuda a generar pequeños refugios para la biodiversidad urbana y mejora la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de nuestro distrito”. Con tal fin, a partir del programa “Brown Verde” se brindará asesoramiento gratuito y herramientas para que las empresas pequeñas, medianas y grandes puedan generar refugios de biodiversidad urbana, eligiendo especies acordes a nuestra ecoregión. Finalmente, el secretario de Política Ambiental y Hábitat de Almirante Brown, Ignacio Villaronga, precisó que “vamos a seguir con nuestro programa Brown Verde realizando constantes operativos de forestación en las localidades y en los barrios brownianos. Continuamos produciendo muchos ejemplares en nuestra Granja Educativa Municipal que luego trasplantamos para seguir potenciando a Almirante Brown como un gran pulmón verde”, finalizó.

