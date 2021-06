El país superó las 22 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia

La Argentina recibió desde Estados Unidos 1.139.000 vacunas contra el coronavirus desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford y 768.000 de la china Sinopharm, con lo cual el país acumuló desde el inicio de la pandemia 22.584.145 dosis para combatir a la Covid-19. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que “esta semana vendrán casi 5 millones de vacunas”, lo que consideró que “es un dato muy alentador porque representa la esperanza de dar vuelta la página” de la pandemia del coronavirus. “Es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia que entre todos y todas venimos llevando adelante”, destacó Cafiero, al presenciar el arribo del vuelo (con las vacunas de AstraZeneca) junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La Argentina recibió desde Estados Unidos 1.139.000 vacunas contra el coronavirus desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford y 768.000 de la china Sinopharm Cafiero afirmó que la campaña “viene escalando con mucha velocidad en todo el territorio nacional” y dijo que esa tendencia es lo que necesita el país para “terminar la pesadilla de la pandemia”. En tanto, Vizzotti aseguró que “ninguna dosis de ninguna vacuna vence” y explicó que “la primera dosis genera casi el 80% de inmunidad y la segunda dosis la completa y le da más duración”. Añadió que el Gobierno nacional está “trabajando no solamente para que se sigan iniciando esquemas, sino para que lleguen segundas dosis y se completen”. “Si logramos avanzar con la vacunación y con los cuidados, seguramente va a ser menos importante el rebrote y podamos sostener este descenso que se está viendo en la mayoría de los aglomerados urbanos”, dijo la ministra a la prensa, y resaltó que “también está bajando la tensión en el sistema de salud”. Llegó el primero de dos vuelos de Aerolíneas desde China con más de 700 mil dosis de Sinopharm La funcionaria remarcó que se está “trabajando para que lleguen las segundas dosis de la vacuna Sputnik” y señaló que “todas las Sinopharm que llegaron ahora son para primeras dosis, porque los procesos con esta vacuna están todos completados”. El primero de los dos nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas que transportan desde China vacunas Sinopharm llegó al país en la tarde del lunes. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 768.000 dosis de la vacuna fabricada en China, tras haber despegado desde Beijing el domingo a la tarde y hacer una escala técnica en Madrid para reabastecimiento de combustible. Mientras, el segundo de los vuelos despegó este lunes por la tarde desde Beijing y está previsto que arribe al país el próximo martes, aproximadamente a las 19:00. Este lunes llegaron 1.139.000 vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca y 768.000 de la china Sinopharm. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GHQ, dejó el aeropuerto internacional de Beijing a las 16.24 y antes de su llegada a Ezeiza realizará, como el viaje anterior, una escala técnica en Madrid para reabastecimiento de combustible. Entre estos dos vuelos y uno comercial de la compañía Qatar Airways, que estará llegando el miércoles a la madrugada, se habrán transportado 2 millones de dosis de la Sinopharm, lo que sumado a las 1.139.000 dosis de AstraZeneca Oxford que llegaron este lunes de Estados Unidos totalizan 22.584.145 recibidas desde el inicio de la pandemia. Lo de estelunes fue la vigesimosexta operación de Aerolíneas Argentinas en búsqueda de vacunas, la sexta con destino a Beijing, habiendo transportado hasta ahora 4.427.000 dosis desde China, a las que se deben agregar las 9.473.290 que llegaron por la línea de bandera en los 19 vuelos realizados a Moscú, lo que hace un total de 13.900.490 vacunas transportadas desde el inicio de estos operativos. La Sinopharm es trasladada a una temperatura de entre 2 y 8 grados sobre cero, en contenedores llamados “envirotainers” con control activo de temperatura y en viales de 3 dosis. El país superó las 22 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. Además, este tipo de carga, por indicación estricta del laboratorio, solo puede ser trasladado en la bodega de las aeronaves. Las dosis de AstraZeneca, que completaron su elaboración en la planta AMRI de Albuquerque (Estados Unidos), llegaron a Ezeiza este lunes a las 10 en el vuelo de la compañía Latam Cargo Colombia, bajo el número UC1407. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta la mañana de este lunes fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 20.630.190 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 18.198.899: 14.504.810 personas recibieron la primera dosis y 3.694.089 ya cuentan con el esquema completo. Además, Cafiero señaló que el Gobierno nacional está “avanzando en diferentes negociaciones” con laboratorios estadounidenses productores de vacunas, con la condición de que estén dispuestos a “adaptar el contrato a la normativa” vigente en Argentina. “Nosotros venimos avanzando en diferentes negociaciones. Hace meses que estamos trabajando con los laboratorios estadounidenses para tratar de destrabar las cuestiones normativas y ningún funcionario argentino se levantó de una mesa ni se fue de ninguna negociación. Pero si fuera hoy, no se puede”, dijo el jefe de Gabinete en una entrevista con Página/12.

