“Chino” Navarro: “El Gobierno será valorado por el pueblo y vamos a ganar las elecciones”

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, sostuvo que el Gobierno de Alberto Fernández va a ser “valorado” por su gestión de la pandemia de coronavirus y aseguró que el Frente de Todos va a “ganar” las elecciones legislativas de noviembre. El funcionario apuntó, en declaraciones a Télam, que si bien “hay un microclima en la política y algunos medios que plantean una Argentina a la que ‘le va mal y se derrumba’, la realidad es muy diferente y muy compleja porque la sociedad y las mujeres y hombres de a pie tienen una mirada y una agenda distinta a las que plantea la propia política”. “Me cuesta pensar en términos electorales porque la realidad cotidiana, con toda la complejidad de la crisis y el planteo de los sectores más humildes y los sectores productivos, hace que estemos encima de esos problemas”, añadió Navarro. “Me cuesta pensar en términos electorales porque la realidad cotidiana, con toda la complejidad de la crisis y el planteo de los sectores más humildes y los sectores productivos, hace que estemos encima de esos problemas” Sin embargo, el referente del Movimiento Evita afirmó que, al hacer un análisis electoral en las distintas provincias, el Gobierno será “analizado por su gestión de la pandemia”, después de que la gestión de Mauricio Macri “empeorara todos los indicadores económicos y sociales”, y resultará “valorado por parte de nuestro pueblo”. “Vamos a ganar las elecciones”, subrayó el dirigente, proyección sobre la que aclaró: “no tiene que hacernos sentir que somos los mejores, sino que vamos a duplicar nuestra responsabilidad en la tarea de reconstruir Argentina con inversión pública y privada”. Asimismo, Navarro se mostró sorprendido de que unas declaraciones suyas formuladas previamente en esa misma línea fueran tergiversadas por el diario La Nación. “Yo dije que vamos a ganar la elección. Me sorprende cómo un medio como La Nación puede publicar todo lo contrario. Ahora lo revirtieron, no podía entender cómo publicaron eso”, señaló el funcionario en declaraciones al canal A24. Por otro lado, el referente del Movimiento Evita planteó que “hace ocho meses que Argentina está creciendo en forma ininterrumpida, por encima de los valores del último año del gobierno de Macri, y en ese año no había pandemia sino una mala política que estaba destruyendo la economía”.

