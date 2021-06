Cascallares recorrió las mejoras en las instalaciones del Club Calzada

—El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió las mejoras que se realizaron en el Club Social y Deportivo Villa Calzada de la localidad homónima merced a un trabajo conjunto entre esa querida institución y el Municipio browniano. Lo acompañó la titular del Club, Estella Maris Orzoni e integrantes de la comisión directiva. Entre las mejoras y los avances que se sumaron a la infraestructura del Club Calzada, se destaca la instalación del nuevo sistema de Luces LED, lo que posibilitará extender y profundizar las actividades siempre respetando las medidas de prevención del Covid-19 vigentes a la fecha. “Esta es una institución histórica y realmente muy querida de Almirante Brown. Por eso los estamos acompañando para que continúen mejorando sus instalaciones porque le ofrecen servicios muy importantes a toda la localidad e incluso a vecinos de otras localidades de nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares y agregó: “Siempre nos van a encontrar junto a los clubes porque el deporte y las actividades sociales (con cuidados en el contexto de pandemia) incluyen e igualan oportunidades”, sostuvo el jefe comunal. Acompañaron a Mariano Cascallares el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; junto al titular del Instituto Municipal de Deporte, Jonathan Frisa.

Both comments and pings are currently closed.