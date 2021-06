El índice de precios al consumidor subió 3,3% en mayo

El Índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante mayo 3,3%, por debajo del 4,1% registrado en abril pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Con esta suba, la inflación minorista en los primeros cinco meses del año alcanzó al 21,5% y en los últimos 12 meses acumuló un incremento de 48,8%, informó el organismo. Los precios en cada rubro El rubro de mayor aumento en el mes fue Transporte, con una suba de 6 %, impulsada principalmente por los precios de vehículos, combustibles, GNC y tarifas de taxis. En segundo lugar se ubicó el rubro Salud, con un aumento del 4,8%, empujado por las alzas observadas en Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud y en Gastos de prepagas. Por su parte, la división “Alimentos y bebidas no alcohólicas” marcó un incremento de 3,1%. La suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia en gran parte de las regiones. El incremento se explicó principalmente por aumentos en Aceites, grasas y manteca; Café, té, yerba y cacao; Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; Verduras, tubérculos y legumbres; y Pan y cereales, También se registró en mayo un aumento del 3,1% en el rubro “Recreación y cultura” contra una suba del 1,5% de abril, mientras que en Comunicaciones el avance fue de 1%, frente al 0,5% del mes anterior. Más allá de estos aumentos, desde el Ministerio de Economía aseguraron que en mayo “se registró una desaceleración general de todos los rubros que componen Alimentos y Bebidas, excepto en Verduras”. A lo que se sumó también una desaceleración en los productos estacionales, que redujeron su tasa de aumento hasta 1,5% mensual contra el 2,2% de abril pasado. También los estacionales redujeron su tasa de aumento hasta 1,5% mensual frente al 2,2% abril. Se destacaron las bajas en Frutas y la desaceleración de Indumentaria. En el rubro alimentos, bebidas y otros artículos de consumo masivo, en el área del Gran Buenos Aires la principal suba correspondió al tomate redondo, con un incremento de 37%, seguido por el arroz blanco simple (13,1%), carne picada común (9,3%) y desodorantes para personas (10,2%). Por el lado de las bajas se destacaron la naranja (-28%), limón (-14%) y batata (-9%). Por categorías, la inflación Núcleo se desaceleró hasta 3,5% mensual, el menor registro desde octubre de 2020, luego de marcar un incremento de 4,6% en abril. También redujeron su tasa de aumento los productos estacionales hasta 1,5% mensual frente al 2,2% de abril, por las bajas en Frutas y la desaceleración en los precios del rubro indumentaria, que traccionaron gran parte de la suba de los meses previos. Los precios de los productos y servicios Regulados aumentaron en mayo 3,8% mensual, ante el 3,5% abril, motorizadas por la subas en combustibles, tarifa de electricidad, cuotas de prepagas, transporte público (en determinados distritos) y servicio de agua en algunas provincias del país, detalló el Ministerio de Economía luego de que se conociera la cifras del Indec. En lo que va del año, con una inflación promedio del 21,5%, se destacan las subas de los rubros “Alimentos y Bebidas”, con un acumulado del 22,4%; Prendas de Vestir y Calzado, 25%; Transporte, 27,9%; Educación, 35,6%; y Restaurantes y hoteles, 23,5%. Por debajo de la suba promedio del 21,5% se ubicaron “Bienes y Servicios básicos” con el 14,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, 18,6%; Recreación y Cultura con el 18,2%; Comunicación 19,1%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros, 10,4%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 21,3%.

