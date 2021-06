Operativo Frio: el municipio refuerza la asistencia a personas en situación de calle

El Municipio de Almirante Brown está profundizando el “Operativo Frío” y reforzando la asistencia y el seguimiento a vecinos y vecinas en situación de calle, con el objetivo acompañar, contener y atenderlos institucionalmente abordando la problemática del “sinhogarismo”. Se trata del programa “Cimientos Brown”, una iniciativa de la gestión del intendente Mariano Cascallares y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos de Almirante Brown, que se realiza regularmente todas las semanas y que se refuerza con mayores seguimientos al entrar en época invernal. Las rondas de seguimiento consisten en visitar a todas las personas que viven en situación de calle en el distrito con el objetivo de buscar alternativas y abordar la problemática de “sinhogarismo”. En caso de que la persona decida no trasladarse a un refugio, se la asiste con abrigo, alimentación y productos de higiene. Además, se lo acompaña en el acceso a derechos, como la tramitación de DNI, Asignación Universal por Hijo, solicitud de IFE o la Pensión No Contributiva, entre otras. En este sentido, esta problemática se aborda desde distintos ejes: por un lado con atención y acompañamiento en los procesos de autonomía y la agencia de derechos a las personas en permanencia en calle o riesgo de calle. También con la articulación con espacios de albergue, duchas, paradores y centros de día ubicados en distintas localidades y, finalmente, con la capacitación, concientización y sensibilización para entender esta problemática social para promover intervenciones asertivas, destinado a trabajadores y trabajadoras de todas las áreas del Municipio. Por otra parte, ante el actual marco sanitario se brindan también insumos de cuidado e higiene tales como lavandina, jabón blanco, barbijos y alcohol en gel a fin de garantizar la protección y/o disminución del riesgo de contagio de COVID19, aún en condiciones de calle. Todo este acompañamiento integral se lleva adelante mediante un protocolo de acción y acompañamiento integral coordinado con diversas instituciones sociales y culturales, como Cáritas, y también religiosas, como la Iglesia Evangélica, entre otros. Por último, para seguir profundizando los servicios de cuidado la Comuna difundió números telefónicos para informar acerca de lugares donde haya vecinos y vecinas en situación de calle: (Whats App) 156 987 8916 y 2206-1300/1350/1333 (COM).

