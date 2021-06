Insólito: Policías organizaron una fiesta clandestina en la comisaría y se viralizaron los videos

En Monte Chingolo, precisamente en la comisaría 6ta de Lanús, oficiales que trabajan para dicha seccional organizaron una fiesta con cena y baile incluido. En las imágenes se ven claramente los handies sobre la mesa e inclusive un arma reglamentaria. La noticia se dio a conocer por los videos que los policías decidieron filmar y subirlo a las redes. Y aún más llamativo es que no hayan llegado a ninguno de los vecinos de Monte Chingolo ya que, ante estos casos, las imágenes se hacen virales en cuestión de minutos. Luego de que el video se viralizó, intervino asuntos internos de la Policía Bonaerense. La causa empezó hace un mes, aunque los oficiales se defienden al decir que la fecha de la fiesta fue antes de la cuarentena. El comisario fue separado e investigan a los oficiales que aparecen en los videos. En declaraciones, los oficiales dijeron que en ese lugar no habían hecho ningún tipo de fiesta. Pero se contradicen a la brevedad. Uno de ellos nos invitó a pasar a la cocina y en el informe se ve claramente que los azulejos de la mesada y el piso son exactamente los mismos que en los vídeos. Posterior a eso, y antes de seguir avanzando, así como nos invitaron a pasar, nos invitaron a salir.

