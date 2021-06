El programa “Causa Común” canalizó una importante donación para los Bomberos

El intendente municipal Mariano Cascallares participó del acto de entrega de materiales que -en el marco del programa “Causa Común”- realizó la empresa Megaflex al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown destinados a la reparación del techo del destacamento emplazado en el Parque Industrial de Burzaco. La donación también fue posible merced a las gestiones efectuadas por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional. El encuentro tuvo lugar en el cuartel -ubicado en Drago 2107-, y contó con la presencia Macarena Ramírez representante de la empresa Megaflex Saint-Gobain; el titular del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti; la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, y el presidente del cuerpo bomberil, Ricardo Sánchez, entre otros. En la oportunidad el intendente no sólo subrayó el compromiso social de la querida institución browniana de bomberos, sino agradeció la responsabilidad empresarial de la firma que hizo posible la entrega de los materiales a través del programa solidario municipal. Por su parte, Sánchez también se sumó a los agradecimientos destacando el apoyo del Municipio que gracias a un trabajo articulado promueve el desarrollo de la comunidad y el crecimiento de instituciones tan queridas como los Bomberos. Finalmente se realizó la entrega de membrana líquida y pintura asfáltica para la reparación de la cubierta del edificio bomberil.

