El municipio acompañó la celebración del “Hogar el Alba” en su 96° aniversario

El intendente Mariano Cascallares participó de la jornada de celebración que se llevó a cabo en el Hogar El Alba en el 96° aniversario de la institución, reconocida por la notable tarea que desarrolla en favor de la comunidad browniana. En ese marco, junto a Karina Cittadino y Antonio Fáfulas -directivos del establecimiento emplazado en la localidad de Ministro Rivadavia-, Cascallares también fue parte de la inauguración de un nuevo espacio destinado a la contención de mujeres que sufren de violencia de género. El mismo es promovido a través del programa “Amparo” creado por dicha institución. Luego de las palabras de bienvenida a cargo de las autoridades del Hogar -quienes agradecieron el acompañamiento del Municipio y de la comunidad para llevar adelante una enorme tarea de amparo y abrigo-, el intendente subrayó el esfuerzo que realizan los trabajadores del lugar y renovó el compromiso y respaldo de la Comuna. En este sentido, cabe señalar que el Municipio entregó mobiliario para la nueva vivienda destinada a la asistencia de mujeres, y ejecutará la reparación del techo con los materiales donados por la empresa Megaflex del Parque Industrial de Burzaco. Es para destacar que la casa inaugurada llevará el nombre de Moisés Hernández, un vecino que dedicó parte de su vida para trabajar por la institución. Fueron parte de la jornada, entre otros, el director provincial de Recursos de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad, Fernando Ingegniere; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, el concejal Pablo Repetto y el delegado municipal Rodolfo Díaz Vélez, además de miembros de la comisión directiva de la institución y vecinos que acompañan al hogar con su obra.

Both comments and pings are currently closed.