Desarticularon 169 reuniones sociales en Córdoba y detuvieron a 13 youtubers

La policía detuvo en Villa Carlos Paz a 13 youtubers por violar las restricciones sanitarias y desactivó en la ciudad de Córdoba 169 reuniones sociales que se encuentran prohibidas a raíz del aumento de casos de coronavirus en esa provincia. La detención fue ordenada por la fiscal del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez.Los youtubers fueron imputados por infringir el artículo 205 del Código Penal que rige en torno a las restricciones tomadas para mitigar el avance del coronavirus, delito para el que se prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión. El hecho sucedió en la noche del sábado cuando la funcionaria judicial ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Villa del Lago.Allí se encontraban 13 personas alojadas que participaban de un reality show a través de las redes sociales.Todos fueron detenidos y liberados este domingo a la madrugada. Los protagonistas del hecho son conocidos youtubers o “influencers” de las redes sociales que ingresaron a la provincia, pese a que las restricciones vigentes prohíben la circulación interdepartamental.Por este hecho, la fiscal abrió una investigación. Entre los imputados se encuentra Christian Manzanelli, abogado y manager, y algunos personajes conocidos como “La Chabona”, “Kiko” (que se popularizó con su grito ‘Vamos Newell’s’), y el “Joker argentino”. También fue imputado Roberto Tegano, conocido empresario inmobiliario y propietario de la vivienda.Además, informaron desde el municipio, que personal de seguridad realizó multas por distintas infracciones del mismo tipo. En la capital, 169 fiestas ilegales En tanto, en la capital provincial, personal policial intervino en 169 reuniones sociales no autorizadas en distintos barrios, donde se labraron las correspondientes actas en las que fueron notificados los propietarios. La policía informó que todas esas reuniones deshabilitadas no contaban con gran cantidad de participantes, y que en esta madrugada “no se constataron fiestas clandestinas” de gran convocatoria. En la provincia de Córdoba rigen restricciones hasta el próximo viernes 18 que prohíben todo tipo de reunión social o familiar, tanto en lugares públicos como privados, además de otra serie de medidas que dispuso el Gobierno local para intentar contener los casos de coronavirus, que continúan con un elevado incremento diario y con un sistema sanitario cerca del colapso con más de 86% de camas críticas ocupadas. Córdoba registraba, al sábado 12 de junio, 362.952 contagios y 4.365 decesos. En las últimas 24 horas se constataron 2.678 nuevos casos, el segundo distrito detrás de la provincia de Buenos Aires.

