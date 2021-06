Cafiero presenta un programa con el fin de erradicar el trabajo infantil

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará a las 11 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la presentación del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil “Promotores de Infancias Libres de Trabajo Infantil”. Cafiero hará la exposición junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se informó en un comunicado. También participarán el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros funcionarios.

