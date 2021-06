Este lunes llegan a Argentina otras 934.200 dosis de vacuna AstraZeneca contra coronavirus desde EE.UU

Este lunes llegan a la Argentina 934.200 dosis de vacuna AstraZeneca contra coronavirus desde los Estados Unidos. El vuelo AM UC1407/14 con 934.200 dosis de Astrazeneca proveniente de Estados Unidos que estaba previsto para este lunes a las 6.40 hs. se reprogramó y arribará a las 17.15 hs. al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con este cargamento Argentina alcanzará un total de 20.677.145 vacunas recibidas que permitirán sostener el fuerte avance del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 que despliega el Gobierno nacional en todo el país. Estas dosis se suman a las arribadas al país en un vuelo de Aeroméxico llegó este sábado por la noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Ciudad de México con 811.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, por lo que suma así un total de casi 20 millones de dosis recibidas en la Argentina desde el inicio de la pandemia. El vuelo AM 30 aterrizó a las 20:57 en el aeropuerto de Ezeiza con dosis que forman parte del acuerdo bilateral con México, que permitió la producción del principio activo en Argentina y el posterior formulado y envasado en el país azteca.

Both comments and pings are currently closed.