Cascallares entregó equipamiento informático a centro de integración comunitaria

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó junto con la secretaria de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Erika Roffler, el Punto de Integración Comunitaria (PIC) “Te ayudamos a crecer”, en la localidad de Claypole, donde entregaron equipamiento informático. La jornada se llevó adelante en la asociación ubicada en el cruce de las calles Caléndula y Rawson, donde el jefe comunal y la funcionaria hicieron entrega de computadoras, monitores e impresoras a representantes de los PIC de Almirante Brown para que sigan mejorando sus servicios a la comunidad. Previamente también visitaron el comedor que allí funciona, dieron una pequeña entrevista en la radio comunitaria (FM 106.5) y recorrieron el Centro de Formación Profesional Nº401, donde dialogaron con las autoridades del establecimiento, cumpliendo con todas las medidas protocolares de salud y distanciamiento social. “Este lugar es un modelo a seguir donde se trabaja con muchísimo esfuerzo. Pensar a las instituciones intermedias como un brazo ejecutor del Estado es un acierto y nosotros tenemos la responsabilidad de que este proyecto siga potenciándose”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. En esa línea también se expresó Roffler, quien destacó la labor de Mariano Cascallares en la gestión local y señaló que “siguiendo con los ejes que nos plantea nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro ministro Daniel Arroyo estamos reforzando la política social en el territorio y acompañando a las familias que más lo necesitan”. De la jornada participaron también el subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Hernán Torres Guerrero; el director nacional de Estrategias de Comunicación Popular y Comunitaria, Juan Letcher; el director de Organización Comunitaria, Alberto Ledesma; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, y el delegado Damián Aranda, entre otras autoridades. Este importante espacio para la comunidad de Claypole, bautizado como “Te ayudamos a crecer”, lleva adelante un importante trabajo de asistencia alimentaria y educativa, además de ser un punto estratégico para la integración y capacitación de la comunidad mediante talleres y cursos.

