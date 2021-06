Cascallares encabezó homenaje a ex combatiente en el Día de los Derechos sobre Malvinas

En el marco del día de la afirmación de los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, el intendente municipal Mariano Cascallares realizó, junto a excombatientes, el descubrimiento de una placa homenaje en la renovada plaza Nuestras Malvinas de Glew. En una sencilla ceremonia, luego del izamiento de la bandera y de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, los presentes recordaron a cada uno de los vecinos caídos en la guerra e instaron a seguir malvinizando el distrito, en memoria de nuestros héroes. En la ocasión se pudo observar la renovada plaza- ubicada entre las calles, Clark, Beiró y Campbell y Fausto- en el barrio Parque Roma. Participaron del acto, entre otros, el jefe de gabinete del Ejecutivo, Leandro Battafarano, el secretario de Gestión Descentralizada del Municipio, Atilio Gari, el delegado de Glew, Guillermo Antoniani, y el coordinador de ex combatientes del distrito, José Manuel Palacios.

