Llega hoy de Moscú el vuelo que trae el reactivo para fabricar la Sputnik y más dosis de esa vacuna

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae al país un cargamento de vacunas Sputnik V, componente 1 y 2, y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción arribará esta tarde al aeropuerto de Ezeiza. Se trata de la vigésimo cuarta operación que realiza la empresa de bandera en búsqueda de vacunas contra la Covid-19, y el primer vuelo que traerá el principio activo para que pueda comenzar a producirse la Sputnik V desarrollada por el Instituto Gamaleya en el Laboratorio Richmond de la Argentina. Esa firma farmacéutica, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, llevará adelante la formulación, filtrado y envasado con el fin fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno en todo el país y ampliar su acceso en América Latina. El vuelo número AR1062, a cargo del Airbus 330-200 matrícula LV-GIF, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo a las 17.54 hora argentina (23.54 hora local), tras haber despegado desde el aeropuerto de Ezeiza a las 2.34 y luego de seis horas en tierra, para estibar la carga, emprendió el regreso a las 23.57 hora argentina (5.57 de Moscú). Cómo se trasladan las vacunas Las vacunas entregadas por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RIDF) y desarrolladas por el Instituto Gamaleya son transportadas en contenedores del tipo “thermobox”, de a 5 dosis por vial y refrigeradas a una temperatura de entre -18 y -20 grados. El último jueves llegaron desde Moscú 818.150 dosis de Sputnik V, siendo este el mayor arribo de esta vacuna en un solo vuelo. Con ese vuelo desde la capital rusa la Argentina superó los 18,4 millones de vacunas recibidas. Las vacunas recibidas hasta ahora Hasta el momento, la Argentina ya recibió 18.450.150 dosis de vacunas: 8.933.895 Sputnik V (7.793.735 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca – Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo COVAX y 2.992.200 AstraZeneca-Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina. Aerolíneas Argentinas lleva completados 18 vuelos a la Rusia en los cuales fueron trasladadas un total de 8.951.440 dosis. Además, se realizaron cinco vuelos hacia Beijing, China, en los que arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm. De esta manera, en 23 vuelos completados, Aerolíneas Argentinas aportó 12.610.640 dosis de vacunas contra la Covid-19.

