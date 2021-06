Fernández: “Cada acto de desatención al medioambiente es un poco más de daño que nos infringimos”

El presidente, Alberto Fernández, aseguró que “cada acto de desatención al medioambiente” es un poco más de daño que nos infringimos” y recordó cómo la pandemia y el aislamiento puso de manifiesto que “las aguas pueden ser más transparentes, el suelo más verde y el cielo más limpio”, lo que demuestra el daño que le hace el ser humano al mundo. El jefe de Estado hizo estas declaraciones al anunciar la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país, en un acto que encabezó en la Residencia de Olivos junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta. Esta ley “genera conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente”, pero además poner en cabeza del Estado y educadores la “responsabilidad de transmitir” por ejemplo que “cada árbol que se cuida es más oxígeno” que se respira, señalçó el mandatario “La cuestión del medio ambiente es un problema del presente, no del futuro”, continuó, y afirmó que ese presente hay que “construirlo ya, y requiere un cambio de paradigma” de cara al desarrollo porque “exige un crecimiento igualitario, pero también que no contamine”.

