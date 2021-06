En el Día del Periodista, Cascallares saludó a comunicadores brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo una conversación virtual con las y los periodistas del distrito, en el marco del Día del Periodista, con quienes dialogó sobre las obras que se llevan adelante, el operativo de vacunación y las acciones para prevenir y enfrentar a la pandemia de Coronavirus. A través de un zoom desde el Palacio Municipal, el jefe comunal saludó y dialogó durante más de una hora con los cronistas de radio, televisión, prensa gráfica y de redes sociales de nuestro distrito sobre diversos temas. “Quiero saludar muy atentamente a cada uno de ustedes en este día por el importante trabajo que realizan de forma cotidiana informando sobre lo que ocurre en cada barrio y localidad de nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares. Entre los temas abordados, el intendente de Almirante Brown se refirió al avance en obras públicas estructurales para el distrito, como el paso bajo a nivel de la avenida San Martín, cuyos trabajos ya comenzaron. “Por ese lugar pasan 25.000 vehículos por día y significará un cambio realmente positivo para el distrito. Además, firmamos un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación para hacer otros dos en Rafael Calzada y Longchamps, además del viaducto en la rotonda de Los Pinos, de Burzaco, donde actualmente se está trabajando en la pavimentación de calles secundarias”, sostuvo. También, subrayó que se están realizando un centenar de obras de infraestructura en las escuelas públicas y remarcó la inauguración del Jardín de Infantes N° 963 del barrio del Carmen de Ministro Rivadavia (calle Maizani N° 1255). “Se están licitando tres jardines más para Glew, Longchamps y San José y estamos proyectando uno para Barrio Lindo”, agregó. En materia de obras públicas, Cascallares destacó el trabajo con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y se refirió al avance de la obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, que beneficiará a más 65 mil vecinas y vecinos de Burzaco y Longchamps; los trabajos en la avenida República Argentina y el constante recambio de luminarias con tecnología LED. Por otra parte, consultado sobre el sistema de salud en pandemia y la campaña de vacunación del programa “Buenos Aires Vacunate”, Mariano Cascallares señaló que “se fortaleció fuertemente el sistema sanitario en todo el distrito, tanto en materia de camas de terapia intensiva como de equipamiento e infraestructura”. Mientras que en relación a la inoculación contra el Covid-19, enfatizó que actualmente hay ocho vacunatorios dando “entre 350 y 600 turnos diarios”, al tiempo que celebró que “ya superamos las 150.000 aplicaciones, de las cuales 127.000 son de primeras dosis”. “Estamos en un muy buen camino avanzando realmente muy rápido con los gobiernos Nacional y Provincial”, dijo. Finalmente, el jefe comunal también fue consultado sobre la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), tema sobre el que destacó que “ya cuenta con 11 carreras” y que “fue adjudicada la primera de las tres obras proyectadas para el predio de la Quinta Rocca”. “Se trata de la construcción del primer edificio con aulas. Tenemos proyectado también un segundo edificio y la restauración del predio”, concluyó.

