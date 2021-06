El municipio lanza programa para potenciar emprendimientos de pequeños elaboradores de alimenticios

El Municipio de Almirante Brown pone en marcha un nuevo programa destinado a capacitar, regularizar y potenciar los proyectos de micro emprendedores que se dedican a la elaboración de alimentos a pequeña escala, artesanalmente y de bajo riesgo microbiológico. La medida tiene como objetivo acompañar a estos pequeños emprendedores y emprendedoras para lograr la inocuidad de los productos elaborados desde la perspectiva bromatológica y sanitaria, dentro de un marco inclusivo para apoyar la economía social y garantizar los cuidados de la cadena de producción de todo tipo de alimentos antes que llegue al consumidor Esta herramienta posibilita acceder a la habilitación sanitaria de las cocinas familiares regulando la actividad de microemprendedores del sector alimenticio de tipo familiar, individual o de forma asociativa, dedicados a la elaboración de productos alimenticios para la comercialización local. Desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares remarcaron, además, que la iniciativa incluye programas de capacitación, asesoramiento técnico y también promueve nuevos espacios de comercialización. Esta nueva propuesta fue aprobada bajo la ordenanza Nº12.094 en el Concejo Deliberante de Almirante Brown y está destinada para Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (P.U.P.A.s), principalmente para elaboración de alimentos denominados de “bajo riesgo microbiológico” como chocolates, dulces, mermeladas, budines, galletitas, licores o cervezas, entre otros. “Esta nueva iniciativa está pensada para sumar más derechos a los vecinos y vecinas ya que les permite tener un marco legal para desarrollar su emprendimiento, además de capacitaciones que le van a servir para crecer en su proyecto. Estamos convencidos de que la soberanía alimentaria es justicia social”, apuntaron desde el Municipio de Almirante Brown.

