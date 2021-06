El municipio presentó el Atlas Ambiental de Almirante Brown como herramienta para docentes

En el inicio del Mes del Ambiente, y en el marco de su programa Brown Verde, el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat presentó el Atlas Ambiental del distrito a la comunidad educativa. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, junto con su par de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, encabezaron un zoom con inspectores, directivos y docentes del distrito, en el marco del ciclo de charlas “Conociendo Nuestro Ambiente”. La presentación del Atlas Ambiental como herramienta para docentes estuvo a cargo de Máximo Lanzetta, Gerente de Programas y Proyectos del Instituto Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, quien dio detalles de este importante documento destinado a brindar un conjunto de informaciones sobre la dinámica territorial, institucional y ambiental del distrito. Este documento, que se puede descargar de forma online a través del siguiente link: https://www.almirantebrown.gov.ar/atlas-ambiental-2019, está destinado a todas las y los ciudadanos que precisan de un instrumento eficiente que ayude a un conocimiento del mundo en el que vivimos, como condición para una ciudadanía participativa comprometida con el desarrollo sustentable y el destino de la Comuna. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que el ciclo de charlas “Conociendo Nuestro Ambiente” comenzó hoy pero se extenderá durante todos los viernes (para el ámbito educativo) y sábados (público en general) de junio, con el objetivo de brindar información para abordar la temática ambiental desde un punto de vista pedagógico con toda la comunidad educativa. Si bien los cupos ya están ocupados, estarán disponibles para ver vía streaming. Agenda del Mes del Ambiente Esta actividad dio inicio formal al Mes del Ambiente en Almirante Brown, una iniciativa destinada a promover actividades y propuestas en todas las áreas para reflejar el trabajo que se lleva adelante en el territorio, a través del programa “Brown Verde”, y también brindar asesoramiento e información de calidad sobre temas socio ambientales. La agenda es diversa y heterogénea y tiene como objetivo fomentar el cuidado del medioambiente de forma proactiva y responsable junto a la comunidad, avanzando hacia una ciudad más sustentable que mejore la calidad de vida y la salud de todos nuestros vecinos y vecinas. Entre las actividades se encuentran: el 5 de junio se inaugurará el mural “Transformación” en el edificio de la Agencia de Política Ambiental con la artista Florencia Di Nardo y se lanzará un concurso fotográfico titulado “El ambiente en mi municipio, en mi barrio, en mi casa”. Además, a lo largo del mes se plantarán especies autóctonas en la Granja Educativa Municipal y en cinco plazas, mientras que a finales de junio se proyectará un documental sobre biodiversidad de Almirante Brown, siendo el primer material audiovisual sobre esta temática en el distrito. A todo esto se suman exposiciones, charlas y narraciones literarias que se presentarán todos los días del mes, a partir de un trabajo articulado entre las secretarías de Política Ambiental y Hábitat; Educación Ciencia y Tecnología; Gestión Descentralizada; Producción, Empleo y Formación Profesional; el Instituto Municipal de las Culturas y la Biblioteca Esteban Adrogué.

