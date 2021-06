Mujer organizó una fiesta clandestina en La Plata y deberá pagar una multa récord

Una mujer que organizó una fiesta clandestina en la capital bonaerense fue sancionada con una una multa de 703.420 pesos por incumplir las restricciones y exponer a situaciones de contagio a la población, agredir a los inspectores y ocasionar daños en los móviles comunales, informaron desde la municipalidad de La Plata. Así lo determinó el Juzgado de Faltas de la comuna, que resolvió imponer una multa equivalente a 2.000 módulos a la mujer que organizó la fiesta clandestina en su domicilio. Según se informó, el evento tuvo lugar el pasado 7 de marzo en una casa particular ubicada en calle 49 bis, entre 153 y 154, en el barrio platense de Los Hornos. Precisaron que esa oportunidad. agentes de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano, advertidos por una serie de denuncias vecinales recibidas al 147 de Atención al Vecino, se dirigieron al lugar donde constataron que la vivienda se estaba realizando un evento masivo con la presencia de más de cien personas y que violaban las restricciones estipuladas por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del coronavirus. De esta manera, por resolución del Juzgado de Faltas N° 4, la organizadora y propietaria del inmueble deberá abonar una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $ 703.420, por incumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles (Art. 45 de la Ordenanza n° 6147), por hacerlo durante el período de pandemia (Art. 45 bis) y por obstaculizar tarea de inspectores en uso de su poder de policía (Art. 35). Según revelaron voceros judiciales, el escrito indica que además las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agredieron a los agentes de la comuna y causando la rotura del parabrisas de uno de los móviles de los móviles que trasladaba a los agentes municipales, denuncia radicada oportunamente en la Subcomisaría La Unión. Durante la audiencia publica celebrada el pasado 22 de marzo, la imputada asumió la responsabilidad, reconoció la realización del evento y la presencia de más de 100 personas. Estos elementos, como la violación de las normas sanitarias tendientes a mitigar la propagación del Covid-19; el reconocimiento de la falta de la imputada; la obstaculización de las tareas de inspección en el lugar, derivada de una negligente vigilancia de sus invitados; la justicia de faltas dispuso una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $355 cada uno, por infracción a los artículos 35, 45 y 45 bis de la Ordenanza N° 6147, los cuales serán convertidos a pesos en el momento de su efectivo pago.

Both comments and pings are currently closed.