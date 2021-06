El chat de la provincia de Buenos Aires incorpora información sobre el plan de vacunación

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires añadió a su sistema de chat un sistema de asistencia y respuesta rápida ante temas relacionados con el plan de vacunación contra el coronavirus y la gestión de turnos, se informó oficialmente. El chat, al que se puede acceder mediante un mensaje de Whatsapp al número 221 429-4002, o bien a través de los sitios web del Gobierno de la provincia, funciona desde el año pasado, pero las nuevas prestaciones permiten brindar una respuesta más directa a las consultas de la población. En un comunicado, desde Jefatura de Gabinete se precisó que el Sistema Interactivo de la Provincia (SIP) permite a las y los bonaerenses consultar cómo obtener su turno y cuáles son los pasos a seguir en casos de inasistencias, cancelaciones o necesidad de modificar datos de inscripción. A su vez, el nuevo menú cuenta con información general sobre la vacunación contra el Covid-19. Entre sus principales opciones se incluye el detalle de los grupos prioritarios, las vacunas disponibles, la administración de las dosis y la post vacunación y, en paralelo, se incluyó información sobre síntomas asociados al virus, así como los protocolos de actuación que deben seguirse en caso de presentarlos. “Con el objeto de brindar una experiencia más amigable y personal, el chat también ha sido rediseñado para transmitir su contenido de una forma más natural, semejante a la de un operador telefónico”, se explicó y se detalló que “quienes utilicen el chat no sólo recibirán la información solicitada de una manera rápida sino también en un lenguaje claro y accesible”. El SIP, un sistema de respuesta automática, funciona en paralelo a otras vías de comunicación, tales como el portal https://portal-coronavirus.gba.gob.ar y la propia línea 148, con lo cual la provincia facilita a las y los bonaerenses el acceso a información y orientación validada por fuentes oficiales frente a la pandemia.

