Cascallares junto a Alberto Fernández en programa de construcción de viviendas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó hoy en San Martín al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto de entrega de la vivienda número 10 mil en el marco del programa “Casa Propia”. Junto a los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, Alberto Fernández aseguró que “para mí es una enorme alegría estar entregando la casa número 10 mil y poder anunciar que antes de fin de año vamos a estar construyendo 100 mil viviendas más” en todo el país: “Donde hay una necesidad nace un derecho”, aseguró el mandatario nacional parafraseando a Eva Perón y añadió: “cuando haga falta la intervención del Estado para poner igualdad, allí estaremos. Si alguien piensa que esto se puede lograr en el mercado privado pasen y vean lo que hicieron con aquellos argentinos que creyeron en ellos y entraron en los créditos UVA y hasta el día de hoy lamentan lo que hicieron”. Finalmente Alberto Fernández aseguró que “estamos poniendo de pie a la Argentina que ellos dejaron de rodillas”: Finalmente Mariano Cascallares indicó que “desde el Municipio seguimos avanzando junto a la Nación y la Provincia con políticas públicas para mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”:

