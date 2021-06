Cascallares destacó el crecimiento de una querida institución browniana

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó la Fundación Vida Nueva en la localidad de Glew y le entregó al director general y fundador de la institución, Luis Suárez, los planos municipales de obra del predio. La jornada se realizó en el centro ubicado en Provincia de Santa Fe al 3700, el cual aloja a 35 hombres de 18 a 55 años que realizan trabajos de rehabilitación de las adicciones. Allí el jefe comunal hizo entrega formal de los documentos y destacó el enorme trabajo que se realiza para la comunidad browniana. “Es un placer visitar este lugar tan importante para Almirante Brown, un ejemplo de que siempre se puede salir adelante”, subrayó Mariano Cascallares, quien estuvo acompañado de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán. Luis Suárez, en tanto, agradeció la entrega de los planos y la gestión municipal, al tiempo que destacó: “Esto sirve para tener un orden, para organizarnos mejor, nos sentimos verdaderamente bendecidos”. Durante la recorrida, las autoridades recorrieron también la nueva obra del taller que estará contemplando las nuevas actividades y proyectos socioproductivos de herrería para las personas que realizan el tratamiento en el centro, una iniciativa generada a través del programa Banco de Materiales y Herramientas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.vidan La comunidad terapéutica de la Fundación Vida Nueva fue fundada por Luis Suárez en 1984 y en 1997 se estableció en el actual predio de Glew. Allí trabajan de forma coordinada un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras.

