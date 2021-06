Agregaron la rinitis y la congestión nasal como síntomas sospechosos de coronavirus

El Ministerio de Salud agregó a la rinitis/congestión nasal como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus, medida consensuada con los directores de epidemiología de todas las jurisdicciones del país, se informó oficialmente. Desde ahora se considera caso sospechoso de Covid-19 a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta; dificultad para respirar; dolor de cabeza; dolor muscular; diarrea y/o vómitos y rinitis/congestión nasal, además de la pérdida repentina del gusto o del olfato, indicaron. La cartera sanitaria recordó que si una persona es considerada como caso sospechoso de coronavirus se debe aislar hasta confirmar o descartar dicha sospecha. Además debe avisar a las personas con las que haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas -que también deben aislarse-, y comunicarse con el sistema de salud de su jurisdicción. En el caso de descartar la infección por el virus SARS-CoV-2, la persona podrá suspender el aislamiento, pero en el caso de confirmar el diagnóstico deberá mantenerlo hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud. El Ministerio también subrayó que “el cumplimiento de las medidas de aislamiento ante la sospecha de Covid-19 resulta fundamental para contribuir a la disminución de la transmisión del virus en un contexto de alta circulación del mismo en todo el país”.

